В Україну йдуть нічні морози до 5°, місцями мокрий сніг

У неділю, 15 листопада, в Україні буде хмарно, у північних, більшості центральних, вночі і в західних областях невеликий дощ, на Сумщині помірний дощ з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці в Україні, крім східних областей, місцями туман.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

Там також зазначили, що вітер завтра переважно південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°, на Прикарпатті та півдні Одещини до 12° тепла; в східних, Запорізькій, Дніпропетровській, Полтавській та Сумській областях вночі від 1° тепла до 4° морозу, вдень 0-5° тепла.

16-17 листопада також буде хмарно, 16 листопада у східних областях помірний мокрий сніг, температура вночі та вдень 0-5° морозу; на решті території місцями невеликий дощ, вночі з мокрим снігом, у західних, вдень і в північних областях без опадів, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла, у західній частині та на Одещині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9° тепла, місцями до 12°. 17 листопада у західній частині дощ, вночі у східних областях місцями невеликий мокрий сніг; на решті території без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, у західних областях та на Одещині вночі 1-6° тепла, вдень 4-9°, на Закарпатті до 12°. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

18 листопада вночі у західній частині, місцями у Житомирській та Вінницькій областях, вдень і в південно-західних областях дощі (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території, 19 листопада в Україні, без опадів. Температура у східній частині вночі 5-11° морозу, вдень 0-5° морозу; у західній частині вночі 18 листопада 0-5° тепла (19 листопада від 3° тепла до 2° морозу), вдень 3-9° тепла, на Закарпатті до 11°; на решті території вночі від 5° морозу до 1° тепла, вдень від 2° морозу до 4° тепла, 18 листопада на півдні 3-8° тепла.

У столичному регіоні 15 листопада хмарно, невеликий дощ, вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура по Києву вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°; по області вночі 0-5° тепла, вдень 4-9°.

16-17 листопада у Києві також хмарно, без опадів, лише вночі 16 листопада місцями невеликий дощ та мокрий сніг. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура 16 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 1-6° тепла; 17 листопада вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

18-19 листопада у столиці без опадів, температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.