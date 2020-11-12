Зима «наступає»: на вихідні дощ із мокрим снігом, вночі до 6° морозу

В Україні у п'ятницю ще утримається суха погода, а надалі у північних і східних областях йтиме дощ з мокрим снігом, температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 2-7° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, у східних областях до 5° морозу; вдень 2-7° тепла, на крайньому півдні країни до 10°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 13 листопада без опадів. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. У столиці температура вночі 0-2° тепла, вдень близько 5°, на Київщині вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

Згідно з прогнозом, на вихідні у північних, вдень 15 листопада місцями і в східних областях невеликий дощ, подекуди з мокрим снігом, на решті території без опадів. Вночі та вранці у південних та східних областях місцями туман. Вітер зміннних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, на сході країни до 6° морозу; вдень 1-6° тепла, на Прикарпатті, Закарпатті та Одещині 6-11°.

На Київщині очікується невеликий дощ, місцями з мокрим снігом, лише вночі 14 листопада без опадів. Вітер зміннних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла.

Згідно з прогнозом, 16-17 листопада у східних областях невеликий мокрий сніг; температура вночі та вдень 0-5° морозу.

На решті території без опадів, лише вдень 17 листопада у західних областях невеликий дощ; температура 16 листопада вночі від 3° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла, у західних областях та на Одещині вночі 0-5° тепла, вдень 4-9° тепла; 17 листопада, крім заходу та південного заходу, вночі 0-5° морозу, вдень близько 0°.

У столичному регіоні 16- 17 листопада без опадів. Температура 16 листопада вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла; 17 листопада вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.