У Житомирі вдруге пікетують поліцію через побиття патрульними водія

Під управлінням патрульної поліції у Житомирській області проходить акція «Ні катуванням та поліцейському свавіллю!» проти незаконних дій поліцейських, які побили водія, що не захотів виходити з авто для перевірки документів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Суспільне. Житомир.

Зазначається, що підставою для її проведення став конфлікт між поліцейськими та водієм 3 листопада і побиття останнього. У результаті інциденту постраждалий потрапив до лікарні та був прооперований.

До учасників пікету прибув заступник начальника ГУНП області Артем Лисогор.

Як повідомляв Укрінформ, подібна акція вже проходила 5 листопада під будівлею Головного управління.

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, відкриті 2 кримінальні провадження – за фактом побиття патрульними водія, який відмовився вийти з автомобіля для перевірки документів, та за заявою патрульного інспектора щодо спричинення йому цим водієм тілесного ушкодження під час перевірки документів на транспортний засіб.

Раніше у соцмережах було оприлюднено відео, у якому місцеві жителі розповіли про побиття працівниками патрульної поліції водія, котрий не виконав їхнє прохання.

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Подія сталася 3 листопада у Житомирі близько 01.30. За словами очевидців, після перебування у відділенні поліції чоловік потрапив до лікарні, де його терміново прооперували.

4 листопада Житомирською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України. Матеріали провадження для проведення досудового розслідування передані до територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.