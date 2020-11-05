У Житомирі пікетують поліцію через побиття водія патрульними

Під будівлею головного управління Національної поліції у Житомирській області проходить акція протесту проти незаконних дій поліцейських, які побили водія, що не захотів виходити з авто для перевірки документів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці інформує Суспільне Житомир.

«У Житомирі під стінами Нацполіції області розпочалася акція протесту проти протиправних дій поліцейських. Приводом стала подія вночі 3 листопада – конфлікт між поліцейськими та водієм», - йдеться у повідомленні.

Учасники акції стверджують, що в обласному центрі працівники поліції побили водія, який не захотів виходити з авто для перевірки документів.

До пікетувальників вийшов начальник ГУНП області Юрій Олійник.

Як повідомляє Житомирська обласна прокуратура, наразі відкриті 2 кримінальні провадження - за фактом побиття патрульними водія, який відмовився вийти з автомобіля для перевірки документів, та за заявою патрульного інспектора щодо спричинення йому цим водієм тілесного ушкодження під час перевірки документів на транспортний засіб.

Раніше у соцмережах було оприлюднено відео, у якому місцеві жителі розповіли про побиття працівниками патрульної поліції водія, котрий не виконав їхнє прохання вийти зі свого автомобіля для перевірки відповідних документів. Подія сталася 3 листопада у Житомирі близько 01.30. За словами очевидців, після перебування у відділенні поліції чоловік потрапив до лікарні, де його терміново прооперували.

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4 листопада, Житомирською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України), що сталося у місті Житомирі. Матеріали цього кримінального провадження для проведення досудового розслідування передані до територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

Фото: Суспільне Житомир