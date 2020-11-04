На Донеччині розслідують жорстоке побиття журналіста

У Волновасі на Донеччині правоохоронці розслідують жорстоке побиття місцевого журналіста Володимира Грабовенка.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу у Краматорську повідомив керівник обласної військово-цивільної адміністрації Павло Кириленко.

«Напад на журналіста стався 30 жовтня… За наявною у мене інформацією, щодо кваліфікації - там іде стаття 296 частина 4, це хуліганство», - сказав очільник області.

Він заперечив, що поліція мовчить про цей інцидент. «Головне – що є кримінальне провадження і досудове розслідування по ньому триває… Якщо у сторони є незгода з кваліфікацією, то відповідні клопотання вона може заявляти в рамках розслідування», - додав Кириленко.

За словами журналістки-переселенки з Донецька, яка зараз працює на сайті «ОРД», Тетяни Заровної, Володимир Грабовенко друкував газету «Народовладдя, все про всіх» і займався контролем роботи правоохоронних органів, викривав незаконне вирубування лісу.

«За його словами, він почув удар в свій паркан, вийшов та побачив машину із закритими номерами. Нахилився подивитися, і отримав удар ззаду. У нього черепно-мозкова травма, переломи», - написала у Фейсбуку Заровна. Вона додала, що журналіста побили за те, що «писав статті проти одного з нардепів».