У Херсоні суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації вбивства бізнесмена

У Херсоні суд обрав запобіжний захід підозрюваному в організації замовного вбивства бізнесмена Пащенка.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомила прессекретар Херсонської обласної прокуратури Анастасія Весіловська.

«Ув’язнено підозрюваного в організації замовного вбивства, якого напередодні правоохоронці затримали у м. Дніпро. Сьогодні, 12 листопада, Херсонський міський суд обрав фігуранту запобіжний захід», - розповіла прессекретар прокуратури.

За її словами, суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 28 грудня без права внесення застави.

Як повідомляв Укрінформ, 11 листопада в м. Дніпро херсонська поліція затримала чоловіка, якому раніше заочно було повідомлено про підозру у організації та готуванні вбивства відомого херсонського бізнесмена Ігоря Пащенка.

Пащенко був розстріляний 24 квітня 2018 року в Херсоні ввечері біля свого будинку. Бізнесмена вбили пострілами у груди й голову.