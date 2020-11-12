Вбивство у харківському ресторані: власнику повідомили про підозру в порушенні карантину

У Харкові власнику закладу, де сталося вбивство, і який працював попри карантинні обмеження, повідомлено про підозру.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Харківської обласної прокуратури.

«За процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру фізичній особі-підприємцю за фактом порушення правил та норм, встановлених з метою запобігання епідемічним хворобам (ч. 1 ст. 325 КК України)», - йдеться у повідомленні.

За інформацією керівника місцевої прокуратури Едуарда Новікова, у ході досудового розслідування встановлено, що чоловік, будучи фізичною особою-підприємцем, 1 листопада 2020 року в нічний час організував роботу персоналу ресторану, який розташований по вул. Ярослава Мудрого в м. Харкові, незважаючи на обмеження роботи з 20.00 до 07.00 години. Зазначені незаконні дії призвели до того, що в нічний час, коли заклад не мав працювати, на його території сталося вбивство людини.

Своїми діями підприємець порушив постанови Кабінету Міністрів про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території зі значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19 та позачергового засідання регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Харківської області.

Досудове розслідування здійснює Слідчий відділ Київського райвідділу ГУНП в Харківській області.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу від тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Як повідомляв Укрінформ, 12 листопада за процесуального керівництва Харківської місцевої прокуратури № 2 повідомлено про підозру 32-річному чоловіку за фактом умисного вбивства за попередньою змовою групою осіб (п. 12 ч. 2 ст. 115 КК України).

1 листопада у Харкові близько 05:50 в ресторані по вулиці Ярослава Мудрого було виявлено тіло чоловіка з ознаками насильницької смерті. Поряд знаходилася зброя. Поліцейські встановили особу загиблого. Ним виявився 37-річний харків‘янин. Інформація про подію внесена до Єдиного обліку заяв та повідомлень. Вирішується питання про її кваліфікацію за Кримінальним кодексом України.