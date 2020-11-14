Раритетний «Захар»

У Запорізькому музеї зберігається рідкісна вантажівка, скрупульозно відновлена співробітниками

"Захар", "Захар Іванович", "уралець" – усе це народні назви легендарної вантажівки УралЗІС-355М. В Україні вона представлена в єдиному екземплярі, який знаходиться у Запорізькому музеї техніки "Фаетон".

Цей найбільший в Україні приватний музей техніки був заснований у Запоріжжі в 2008 році. У музеї є шість виставкових залів. Експонат, про який піде мова сьогодні, розміщений у залі №5 – «важка техніка військового та цивільного призначення». УралЗІС- 355М називають машиною, яку спочатку чули, а потім вже бачили.

Історію вантажівки розповів Укрінформу співробітник музею Семен Мушер.

ВАНТАЖІВКА В НАГОРОДУ

"Автомобілів УралЗІС-355М було випущено близько 155 000 штук – в масштабах СРСР це небагато. Їхнє виробництво збіглося з освоєнням цілини. Основна маса цих машин відправлялася працювати у цілинні степи. Там вони переважно і закінчували свій трудовий стаж. Частина розсилалися по автогосподарствах Радянського Союзу. Наша машина опинилася в одному з автогосподарств Івано-Франківської області. Молодий хлопець демобілізувався з армії, де був водієм, влаштувався на роботу в автогосподарство, сів у кабіну цього автомобіля – і пропрацював на ньому до самої пенсії. Власне, на пенсію вони пішли разом. Автогосподарство його нагородило цим автомобілем", - розповідає Мушер.

Цим хлопцем був Юрій Дмитрович Середій, а працював він в управлінні магістральних автомобільних доріг №8 дорожньо-експлуатаційної дільниці №859. За кермом "Захара" він трудився з 1964 року. У 1988 році автомобіль списали з балансу ДЕУ. А у 1997-му, коли у віці 60 років Юрій Дмитрович йшов на пенсію, підприємство вирішило зробити йому подарунок і нагородило тим самим списаним автомобілем.

ВІДНОВЛЕННЯ БАГАТОТОННИКА

Після виходу на пенсію чоловік не довго користувався подарунком. Після смерті Юрія Середія його родина ще деякий час зберігала автомобіль як пам'ять. А кілька років тому на одному з форумів з'явилося оголошення про його продаж.

"Ми викупили машину. Вона була у дуже "втомленому" стані. Треба було серйозно над нею попрацювати, багато довелося замінити на автентичні нові елементи. Наприклад, кузов. Він був дерев'яний. За стільки років, які автомобіль простояв просто неба, кузов згнив. Ми виготовили новий, але за заводськими кресленнями. Кабіна, рама, ходова частина, двигун – пройшли повну реставрацію, хоча вони були не сильно зношені. На сьогодні автомобіль максимально автентичний, майже на 100% оригінал", – розповідає Семен Мушер.

За його словами, викупили машину за невеликий кошт. Разом з вантажівкою музею передали усю документацію, в тому числі і нагородний лист.

"Дорожньо-експлуатаційна дільниця № 859 за сумлінну і довгострокову роботу подарувала Середію Юрію Дмитровичу автомобіль, який був списаний з балансу ДЕУ у 1988 році і на якому він працював з 1964 року", – йдеться в документі.

ПРИЗЕР РЕТРОФЕСТИВАЛЮ

Два роки тому автомобіль відновили, і він навіть встиг взяти участь у масштабному ретрофестивалі, який проходив у Києві. Ба більше, автомобіль отримав приз як найкращий вантажний автомобіль України у своєму класі.

Семен Мушер провів нас у зал до автомобіля. Відкрив капот і вказав на маленьку деталь.

"Тут є спеціальне місце для маслянки. Її водії часто губили, а тут все передбачено", - каже фаетонівець.

УралЗІС-355М був оснащений модернізованою кабіною від не менш відомої вантажівки ГАЗ-51. Ці дві машини схожі. Втім, у цьому немає нічого дивного, адже кабіну розробляли співробітники Горьковського автозаводу. А ось крила, капот і облицювання радіатора мали власний дизайн.

На боковинах капота - логотип "УралЗІС"; з 1961 року ці автомобілі випускалися вже під маркою "УралАЗ" (без приставки "завод імені Сталіна").

""Побратим" нашої вантажівки, такий самий УралЗІС-355М, знімався у кіно. Це цементовоз з фільму "Джентльмени удачі", на якому здійснювали втечу головні герої", – розповів Мушер.

Попри те, що автомобіль досить потужний, у нього дуже маленькі і навіть тендітні дзеркала бічного виду. Музейні співробітники пояснюють це тим, що тоді автомобілів було небагато і водієві ці дзеркала потрібні були лише для того, щоб безпечно здавати назад.

На зміну УралЗІС-355М прийшли більш потужні вантажівки, тому їх було випущено до двохсот тисяч одиниць.

У "Фаетоні" є ще одна вантажівка з історією, яка знімалася у кінострічці "Весна на Зарічній вулиці". Вона вже відновлена, але поки зберігається в ангарі. Відвідувачам її покажуть не раніше весни 2021 року.

У музеї анонсували, що наразі будують величезний виставковий зал – він стане сьомим у "Фаетоні". Там будуть виставлені виключно вантажні автомобілі.

Ольга Звонарьова, Запоріжжя

Фото Дмитра Смольєнка