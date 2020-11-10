В Одесі Toyota в’їхала у зупинку - четверо людей постраждали

Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП на проспекті Небесної сотні, де автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Одеської області.

Повідомлення про те, що автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди, надійшло до поліції о 18:30.

За попередніми даними, постраждало четверо людей. Їх забрала «швидка».

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На місці події працюють поліцейські, обставини аварії встановлюються.

Фото: od.npu.gov.ua