В Одесі Toyota в’їхала у зупинку - четверо людей постраждали
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Укрінформ
Одеські поліцейські встановлюють обставини ДТП на проспекті Небесної сотні, де автомобіль в’їхав у зупинку громадського транспорту.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє поліція Одеської області.
Повідомлення про те, що автомобіль Toyota в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій були люди, надійшло до поліції о 18:30.
За попередніми даними, постраждало четверо людей. Їх забрала «швидка».
На місці події працюють поліцейські, обставини аварії встановлюються.
Фото: od.npu.gov.ua