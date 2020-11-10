Олешківським міським головою став свідок у справі Гандзюк

Олешківським міським головою став ексзаступник голови Херсонської ОДА та чинний депутат облради Євген Рищук.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє сайт ЦВК.

Самовисуванець Євген Рищук здобув 33,91% голосів, його найближчий конкурент, чинний міський голова Дмитро Воронов - 17,09%.

Загалом на місце міського голови Олешківської міської громади претендували 9 кандидатів.

Як повідомляв Укрінформ, Рищук у квітні 2019 року пішов у відставку з посади заступника голови ОДА слідом за головою Херсонської ОДА Андрієм Гордєєвим. Рищука перевіряли на причетність до справи Гандзюк.

31 липня 2018 року активістку Катерину Гандзюк облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку в Херсоні. Опіками було уражено 40% тіла. Гандзюк перенесла кілька операцій, але 4 листопада померла.

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Адвокат голови Херсонської обласної ради Владислава Мангера (якого підозрюють в організації нападу на Катерину Гандзюк) Дмитро Ільченко зазначає, що Рищук проходить у справі Гандзюк саме як свідок.

15 жовтня Київський апеляційний суд залишив під вартою обвинувачених у справі щодо загибелі херсонської активістки Катерини Гандзюк, - голову Херсонської обласної ради Владислава Мангера і експомічника депутата Херсонської обласної ради Олексія Левіна.