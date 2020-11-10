На Харківщині мери переобралися майже у всіх містах обласного значення

Переможцями виборів у Первомайському та Люботині Харківської області стали чинні мери - відповідно Микола Бакшеєв і Леонід Лазуренко.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на ЦВК.

Микола Бакшеєв, котрий, як і в 2015-му, висувався від партії «Батьківщина», отримав 32,69%. Його найближчий конкурент – представник ОПЗЖ Володимир Павленко – набрав 30,34%.

Люботинський міський голова Леонід Лазуренко залишив конкурентів далеко позаду, отримавши 45,45% голосів виборців. У найближчого суперника – представника «Блоку Кернеса – Успішний Харків» Віталія Палагути - 23,98%.

Таким чином у шести із семи міст обласного значення в регіоні перемогу здобули чинні мери. Винятком є лише Куп’янськ, там переміг Геннадій Мацегора, який висувався від «Опозиційної платформи – За життя». Він працював на посаді заступника мера і фактично виконував його обов’язки після того, як міський голова Олег Войтюк помер у листопаді 2017 року.

Як повідомлялося, в Чугуєві вп’яте обрали Галину Мінаєву, яка цього разу висувалася від партії «Слуга народу». Посаду мера вона обіймає вже 18 років. У Лозовій переміг чинний мер Сергій Зеленський. Він балотувався як самовисуванець, як і в 2015-му. На виборах в Ізюмі першість здобув чинний мер Валерій Марченко, який висувався від «Слуги народу». У Харкові переміг Геннадій Кернес - він заручився підтримкою 60,34% виборців.