На Житомирщині лейтенант ЗСУ наклав на себе руки
Про це кореспонденту Укрінформу повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.
«9 листопада до поліції надійшло повідомлення про самогубство 28-річного лейтенанта ЗСУ однієї з військових частин. За вказаними фактом відкрито кримінальне провадження. Триває встановлення усіх обставин», - розповіли в поліції.
За інформацією поліції, військовослужбовець перебував у складі добового наряду чергової частини. Увечері він вийшов до спеціально відведеної для відпочинку кімнати, де через якийсь час знайшли його тіло. Попередньо, причиною смерті стали ушкодження, отримані у результаті пострілу з пістолета в грудну клітину.
Про загиблого відомо, що він із з Мирославського району Херсонської області й проходив службу в Збройних силах України за призовом
Наразі триває з’ясування усіх причин та обставин події та призначено судово-медичну експертизу.
Як повідомляв Укрінформ, на Закарпатті знайшли мертвим прикордонника з вогнепальним пораненням.