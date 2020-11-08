Лукеря назвав Закарпаття найкращим регіоном за результатами адміністративної реформи

Заступник міністра розвитку громад та територій Іван Лукеря назвав Закарпаття одним з найкращих регіонів у країні за результатами адміністративно-територіальної реформи.

Про це він повідомив на форумі «Re:Open Zakarpattia», передає кореспондент Укрінформу.

“Спроможне місцеве самоврядування в Україні створено і результат по Закарпаттю є одним з найкращих, хоча адміністративно-територіальна реформа проходила в області складно,” - зазначив він.

У результаті місцевих виборів на Закарпатті 25 жовтня обрано 71 місцеву раду, наступний етап – питання розвитку громад, каже Лукеря.

«Ми хочемо відкрити країні, регіону, світу кожну громаду, яка була створена. На сьогодні у державній стратегії регіонального розвитку маємо абсолютно новий підхід до планування. Ми відійшли від підтримки просто громад і підійшли до планування підтримки певних типів територій», - наголосив Лукеря.

За словами посадовця, зараз кожен регіон, громада розглядає власні смартспеціалізацїі, котрі треба створювати протягом наступного року.

“Друге питання - інституційне забезпечення громад. З цієї метою планується підсилити роль і функції ОДА в провадженні політик і координації державних органів, а регіональні агенції повинні працювати у новому форматі і стати офісами регіонального розвитку та євроінтеграції” - наголосив він.

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Також Лукеря заявив, що на Закарпатті розвивати громади треба за трьома напрямками.

“Ключове на Закарпатті зараз — це розвиток гірських районів. Друге — треба формувати точки економічного росту у окремо взятих містах — Тячів, Хуст, Свалява, і максимально відновлювати дороги, аби людям було комфортно добиратися на роботу із села до міста. І третій момент — це потенціал Закарпаття як прикордонного регіону, транскордонні проєкти” - зазначив він.

Як повідомлялося, 7-8 листопада на Закарпатті проходить форум «Re:Open Zakarpattia», два дні спікери дискутуватимуть про те, як перетворити проблеми мультикультурного регіону на успішні кейси та створити Закарпаттю імідж західних воріт країни.