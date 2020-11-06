У Кривому Розі шахтарів судять за участь у підземному страйку

У Кривому Розі розпочинаються судові засідання за позовом Криворізького залізорудного комбінату до шахтарів - учасників страйку.

Інформація про розгляд провадження розміщена на сайті Жовтневого районного суду Кривого Рогу, передає Укрінформ.

Відповідно до неї, йдеться про "визнання дій неправомірними та зобов'язання вчинити певні дії". Позивачем вказане публічне акціонерне товариство "Криворізький залізорудний комбінат", відповідачами - десять осіб, зокрема голова первинної профспілкової організації Незалежної профспілки гірників України шахти "Жовтнева" Віктор Стояновський та заступник цехового комітету ППО НПГУ шахти Валерій Гриневич.

Позицію з цього приводу Незалежної профспілки гірників України висловив у Фейсбуці її голова Михайло Волинець.

"Цей судовий процес затягнеться на довгий час. Всі 417 протестувальників - працівників КЗРК будуть захищатися. Кожному з них ми надамо юридичну та адвокатську допомогу. Шахтарі приходитимуть на судові процеси разом із сім’ями, колегами, приєднаються небайдужі місцеві жителі, українські та світові правозахисні організації, незалежні ЗМІ", - зазначив Волинець.

Як повідомляв Укрінформ, протести шахтарів у Кривому Розі розпочалися 3 вересня. Станом на ранок 8 вересня у підземному протесті брали участь 393 працівники шахт КЗРК.

Державна служба з питань праці під час планової перевірки на виконання доручення Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля виявила на залізорудному комбінаті 190 порушень.

Правління КЗРК заявило, що подає заяву до поліції щодо блокування виробничого процесу і майна підприємства страйкарями та розпочинає заходи з підготовки підприємства до тривалого простою.

Адміністрація КЗРК наполягала, що вимоги в частині підвищення зарплат на 10% та 25% набудуть чинності з моменту, коли на поверхню піднімуться всі страйкарі.

Увечері 25 вересня протестувальники шахт "Тернівська" та "Гвардійська" у повному складі піднялися на поверхню. 29 вересня на поверхню піднялися протестувальники шахти "Батьківщина".

Станом на ранок 15 жовтня на шахті "Жовтнева" під землею продовжував протест 21 гірник.

16 жовтня підземний шахтарський страйк, який на шахті “Жовтнева” Криворізького залізорудного комбінату тривав 43 доби, завершився.