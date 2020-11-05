В Одесі знешкодили банду викрадачів людей, які «полювали» у соцмережах

Працівники Малиновського відділу поліції Одеси та УСБУ в області затримали п'ятьох членів організованої групи, які вчиняли розбійні напади та викрадали жителів міста.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.

«За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та 4 членам організованої групи у скоєнні розбійних нападів та у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.

В Одесі затримали банду викрадачів людей / Фото: od.gp.gov.ua

За даними слідства, зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали чоловіків під час особистих зустрічей та, погрожуючи насильством, заволодівали їхніми коштами. А потім, отримавши доступ до ключів від квартир потерпілих, забирали з помешкань цінності.

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Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора завдання знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустрічі, з'ясовувати матеріальний стан та передавати цю інформацію спільникам.

За клопотанням прокурорів підозрюваних помістили до СІЗО.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в області.