В Одесі знешкодили банду викрадачів людей, які «полювали» у соцмережах
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Одеської облпрокуратури.
«За процесуального керівництва прокурорів Одеської обласної прокуратури повідомлено про підозру організатору та 4 членам організованої групи у скоєнні розбійних нападів та у викраденні одеситів (ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України)», - йдеться у повідомленні.
В Одесі затримали банду викрадачів людей / Фото: od.gp.gov.ua
За даними слідства, зловмисники «полювали» на жертв у соціальних мережах під приводом знайомства із жінками. Спільники викрадали чоловіків під час особистих зустрічей та, погрожуючи насильством, заволодівали їхніми коштами. А потім, отримавши доступ до ключів від квартир потерпілих, забирали з помешкань цінності.
Зазначається, що разом з нападниками діяла 21-річна дівчина, яка отримувала від організатора завдання знайомитись у соціальних мережах з чоловіками, призначати зустрічі, з'ясовувати матеріальний стан та передавати цю інформацію спільникам.
За клопотанням прокурорів підозрюваних помістили до СІЗО.
Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Малиновського відділу поліції за оперативного супроводу співробітників УСБУ в області.