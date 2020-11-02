Останнє осіннє тепло: Україну вкриють тумани та прогріє до +15°

В Україні у вівторок, 3 листопада, дощі очікують у західних та східних областях, на решті території без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«3 листопада хмарно з проясненнями. У західних областях помірні дощі, у Карпатах з мокрим снігом, у східних, вночі також у Сумській, Полтавській, Дніпропетровській, Запорізькій областях місцями невеликий дощ, на решті території без опадів», - йдеться в повідомленні.

У північних і центральних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер північно-західний, у західних областях південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, у Карпатах 0-3° тепла; вдень 8-13°, на крайньому заході країни до 15°.

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У Києві та Київській області завтра буде без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с.

Температура вночі у столиці 5-7° тепла, вдень близько 10°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 8-13°.

У наступні два дні, 4-5 листопада, в Україні утримається хмарна погода з проясненнями. 4 листопада без опадів, лише вночі у західних областях та на крайньому півдні країни місцями невеликий дощ; 5 листопада у західних, вдень і в північних областях невеликий дощ, на решті території без опадів.

Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 2-7° тепла; вдень 6-11°, у східних, південних областях, 4 листопада і на Закарпатті 10-15°.

У столичному регіоні 4-5 листопада без опадів, лише вдень 5 листопада невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі становитиме 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Впродовж 6-7 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, без істотних опадів. Температура вночі 1-7° тепла, вдень 7-13°; у Карпатах вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 3-8° тепла.

У Києві 6-7 листопада істотних опадів також не очікується. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

фото: Ольга Танасійчук