У Франківську чоловік стріляв у перехожих, є поранені

В Івано-Франківську поліція затримала чоловіка, який стріляв у перехожих. Троє людей госпіталізовані.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомляє поліція Івано-Франківської області.

«Патрульні поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у перехожих на одній із вулиць Івано-Франківська. Троє людей з травмами госпіталізовані в медичний заклад», - повідомляє поліція Івано-Франківської області.

За їхньою інформацією, інцидент трапився 1 листопада, близько 20 години 40 хвилин на вулиці Пулюя. Чоловік поранив двох людей.

«Один з поранених мав травматичний пістолет і зробив кілька пострілів у нападника», - зазначають в поліції області.

Наразі слідчі встановлюють обставини події. Окрім того, близько 20:30 патрульні отримали виклик про те, що на вулиці Карпатській невідомий поранив дівчину. Припускають, що чоловік стріляв з пістолета. Постраждалу госпіталізували. Слідчі допускають причетність затриманого і до цієї події.

Фото: Нацполіції