У Херсоні 11 родин учасників АТО отримали ключі від нових квартир

Одинадцять родин військовослужбовців-учасників АТО отримали квартири у Херсоні в межах державної молодіжної програми.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє АрміяInform з посиланням на інформацію Херсонської ОДА.

“Всього щасливими власниками квартир у двох дев’ятиповерхових будинках, зведених в межах державної молодіжної програми, стали 47 сімей. Окрім учасників бойових дій, власні оселі також отримали внутрішньо переміщені особи з тимчасово окупованих територій України, одна багатодітна родина, працівники бюджетних установ та інші категорії громадян”, - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, у будівництво двох корпусів було залучено та інвестовано понад 40,1 млн гривень з бюджетів різних рівнів, а також капітал Державного фонду сприяння молодіжному житловому будівництву та власні кошти покупців квартир.

За словами голова Херсонської ОДА Юрія Гусєва, в мікрорайоні й надалі будуть створювати умови для комфортного проживання громадян. Передусім це стосується будівництва нової школи.

Фото: АрміяInform