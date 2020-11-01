У перший понеділок листопада дощитиме лише на Лівобережжі

У понеділок, 2 листопада, на Лівобережжі України дощитиме, на решті території буде сухо.

У понеділок, 2 листопада, на Лівобережжі України дощитиме, на решті території буде сухо. Про це Укрінформу повідомили в Укргідрометцентрі.

"2 листопада хмарно з проясненнями. На Лівобережжі дощі, місцями значні, у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Миколаївській областях невеликий дощ; на решті території без опадів. Вночі та вранці у західній частині місцями туман. Вітер північно-західний, 5-10 м/с, на сході - південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на сході та півдні до 10° тепла, у Карпатах та на Прикарпатті 0-3° морозу; вдень 7-12°, у східних областях, на Одещині та у Криму до 15°; на високогір'ї Карпат 2-5° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 2 листопада невеликий дощ, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-7° тепла, вдень 8-10°. На Київщині також очікується дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

3 листопада у північних областях України без істотних опадів, на решті території часом невеликий дощ; 4 листопада без істотних опадів, лише вночі у західних областях, вдень на крайньому півдні місцями невеликий дощ. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, на півдні до 8°, вдень 6-11°, 3 листопада у західній частині, 4 листопада у східних областях та на півдні країни 9-14°; в Карпатах вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 2-7° тепла.

У столиці та Київській області 3-4 листопада хмарно, проте без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер переважно північно-східний, 3-8 м/с. Температура вночі 1-6° тепла, вдень 6-11°.

5 листопада вночі можливий дощ у західних областях, у Карпатах з мокрим снігом. На решті території буде без опадів. Температура вночі 1-7° тепла, на узбережжі морів до 11°; вдень 6-12° тепла

У південній частині, східних та Дніпропетровській областях 5 листопада, 6 листопада в Криму 10-16° тепла, у Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 1-7° тепла.

У Києві і столичному регіоні 5- 6 листопада без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.