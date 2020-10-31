Синоптики прогнозують, що Карпати сьогодні засипле снігом

У Карпатах у неділю очікуються значні опади, на високогір’ї у вигляді снігу.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Фейсбуці Сніголавинна ситуація в Українських Карпатах

Зазначається, що протягом 31 жовтня у Карпатах, унаслідок проходження фронту, очікуються опади у вигляді дощу, місцями значного. У горах та на високогір'ї температура повітрязнизиться нижче 0°С, ймовірний мокрий сніг.

«На високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується випадіння снігу висотою - до 10 см! Радимо утриматись від походів у гори та на високогір’я!» – попередили синоптики.