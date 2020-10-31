На Луганщині почали зводити телевежу, яка закриє останню «дірку» в ефірі регіону

У Попаснянському районі на Луганщині стартувало будівництво ретрансляційної станції з вежею заввишки 150 метрів, яка забезпечить українське мовлення на непідконтрольні території.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Луганської ОДА.

«Вже виконано земляні роботи, армування фундаменту телевежі та апаратного комплексу, інші підготовчі роботи. Наразі триває заливка фундаменту під опору вежі, на який піде 260 кубічних метрів бетону», - йдеться в повідомленні.

За словами голови ЛОДА Сергія Гайдая, будівництво цієї РТПС (радіотелевізійної передавальної станції) дуже важливе, адже «інформаційну війну ми поки що програємо».

Будівництво телевежі під Попасною на Луганщині / Фото: Олексій Ковальов, Укрінформ

Гайдай пояснив, що вежа «закриє останню дірку» в ефірі Луганщини. Сигнал українських телерадіомовників стане доступним не лише жителям Попаснянського та Новоайдарського районів, а й мешканцям непідконтрольних територій Луганщини та Донеччини. А це близько 200 тисяч людей, що проживають у 50-кілометровій зоні від майбутньої станції.

Як повідомлялося, «Будівництво радіотелевізійної передавальної станції в Попаснянському районі Луганської області» було визнано переможцем відкритого конкурсу серед проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного бюджету, отриманих від ЄС.

Загальна вартість будівництва становить майже 46,8 млн грн, з яких 18,3 млн – кошти обласного бюджету.