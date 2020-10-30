Розгляд справи про пожежу в одеському коледжі перенесли - захист вимагає відводу судді

Приморський райсуд Одеси під головуванням Віктора Попревича не зміг 30 жовтня приступити до розгляду по суті кримінального провадження, відкритого за фактом масштабної пожежі в коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.

Адвокати чотирьох обвинувачених, яким інкримінують недотримання вимог пожежної безпеки, подали клопотання про відвід судді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Протягом чотирьох місяців, відколи призначено слухання цієї справи, суд жодного разу викликав належним чином на засідання усіх потерпілих. Крім того, прізвищ деяких осіб, що фактично є потерпілими, не названо в обвинувальному акті. Але суддя не повернув обвинувальний акт на доопрацювання. Вимагаємо відводу суду», - озвучила клопотання адвокат Вікторія Беліменко, яка захищає інтереси завідувачки господарством коледжу Тетяни Хомич.

Захисники трьох інших підсудних - директорки коледжу Любові Кочерги, завідувачки денним відділенням Ірини Таранової та ексзаступника директора з адміністративно-господарської роботи Андрія Хаєцького - підтримали клопотання адвоката Беліменко.

Відповідаючи на запитання судді Попревича, чи йдеться про відвід секретаря судового засідання, в коло обов'язків якого входить виклик учасників судового процесу, адвокати підсудних уточнили: клопотання стосується головуючого на засіданні.

Після чого суддя Попревич озвучив ухвалу про перенесення слухання справи, яке відбудеться після розгляду клопотання про відвід судді та можливого автоматизованого розподілу цієї судової справи між суддями.

Варто зазначити, що розпочати розгляд справи по суті суд планував ще у липні, але через неявку деяких потерпілих засідання уже 4 рази переносились. Тож клопотання адвокатів обвинувачених про відвід судді викликало голосне обурення родичів потерпілих і самих потерпілих внаслідок пожежі в будівлі коледжу, які розцінили дії захисників підсудних як навмисне затягування розгляду кримінального провадження.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року сталася пожежа у шестиповерховому будинку Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу. Під час пожежі загинули 16 людей, понад 30 осіб постраждали від вогню. Урядова комісія з розслідування причин пожежі в коледжі назвала основною версією трагедії займання побутового електрообладнання. Родинам загиблих і постраждалим на пожежі надано матеріальну допомогу.

9 грудня прокуратура висунула підозру директору коледжу в службовій недбалості та порушенні правил пожежної безпеки, що спричинило тяжкі наслідки. Пізніше було оголошено підозри ще трьом посадовцям навчального закладу, яким теж інкримінували порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що призвело до загибелі 16 осіб (ч. 2 ст. 270 Кримінального кодексу України, передбачає позбавленні волі від 3 до 8 років).

Пізніше суд санкціонував домашній арешт директора згорілого коледжу та задовольнив клопотання слідчого поліції про арешт частини майна, вилученого як речові докази під час додаткового огляду місця події.