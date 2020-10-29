У Франківську початкові класи не переводитимуть на дистанційне навчання

В Івано-Франківську учні 1-4 класів вчитимуться у звичному форматі у школах. Натомість учні 5-11 класів переходять на дистанційне навчання з 2 листопада.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на засіданні виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради повідомив міський голова Руслан Марцінків.

«Завтра ще довчимось, а з понеділка 5-11 класи перейдуть на дистанційне навчання», - повідомив Марцінків.

За його словами, учні 1-4 класів вчитимуться у звичному форматі у школах.

Міський голова зазначив, що ситуація з захворюванням в місті на коронавірусну інфекцію за останні два тижні значно погіршилась. Відтак, він просить фахівців управління охорони здоров’я віднайти приміщення, де можна розгорнути додаткові ліжка для хворих на COVID-19, а поліцію - обмежити роботу нічних клубів.

Як повідомляло агентство, в Івано-Франківську для хворих на COVID-19 розгортають додатково 110 ліжок у гінекологічному корпусі пологового будинку та у дитячій міській лікарні. В лікарнях, які приймають хворих з підозрою на COVID-19, всі місця зайняті. Івано-Франківськ другий тиждень поспіль перебуває у червоній зоні епідеміологічної небезпеки. Тут працює громадський транспорт, ринки, дитсадки. Два з них закрили через те, що персонал занедужав на коронавірусну інфекцію. З 28 жовтня школи відновили навчання у звичному режимі.

Станом на 29 жовтня в Івано-Франківській області COVID-19 лабораторно підтвердили у 19 596 випадках захворювання, за минулу добу – 349 випадків. В Україні з початку епідемії зафіксовані 370 417 випадків, за останню добу - 7 342 нових випадки.

Фото: пресслужба МОН