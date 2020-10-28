Україну затягнуть тумани, вдень до +19°

В Україні у четвер, 29 жовтня, переважатиме суха погода із ранковими туманами, вдень повітря прогріється до 19° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«29 жовтня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів, лише в Закарпатській, Івано-Франківській та Львівській областях вдень невеликий дощ. Вночі та вранці в західних, Житомирській, Вінницькій, Черкаській, Кіровоградській, Одеській та Миколаївській областях туман», - йдеться в повідомленні.

Температура вночі становитиме 3-8° тепла, вдень 10-15°, у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°.

У Києві та Київській області завтра істотних опадів не очікується. Температура вночі у столиці 6-8° тепла, вдень 12-14°; по області вночі 3-8° тепла, вдень 10-15°.

У наступні два дні, 30-31 жовтня, синоптики прогнозують в Україні хмарну з проясненнями погоду, часом дощі.

Температура вночі 4-9° тепла, на узбережжі морів до 12°; вдень 9-14°, у південній частині 30 жовтня до 18°, у західних та північних областях 31 жовтня 6-11°.

У Карпатах дощ та мокрий сніг, вночі місцями значні опади; температура вночі та вдень 0-5° тепла.

У столичному регіоні 30 жовтня очікується невеликий, а 31 жовтня - помірний дощ. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 30 жовтня 9-14°, 31 жовтня 6-11°.

Впродовж 1-2 листопада в Україні, за прогнозами синоптиків, часом дощі, в західних областях без істотних опадів.

Температура повітря знизиться. Зокрема, вночі температура становитиме 1-7° тепла; вдень 4-10°, на півдні країни, у східних областях та на Закарпатті до 12°; в Карпатах вночі від 3 тепла до 2° морозу, вдень 0-5° тепла.

У Києві 1-2 листопада часом невеликий дощ. Температура вночі 1-6°, вдень 4-9° тепла.