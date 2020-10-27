У Радомишльському районі Житомирщини на колишньому хуторі знайшли снарядну гільзу, всередині якої виявили газету та листівки УПА.

Про це кореспондентові Укрінформу розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею, керівник історико-культурного простору «Повстанський хутір» Сергій Галицький.

«Знахідку виявили на території колишнього хутора Соболів, де після війни діяв потужний осередок ОУН. Це у лісі неподалік урочища «Криниченька». Житель Радомишля, так званий «чорний» археолог, знайшов гільзу італійського снаряду, закриту дерев’яною пробкою. Він її відкрив, а там були газета «Зов крови» за 1947 рік, листівка «Українська молодь!» і буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?», - зазначив Галицький.

На Житомирщині знайшли гільзу з листівками та газетою УПА / Фото: Сергій Галицький

За його словами, чоловік, який натрапив на артефакти, не хоче віддавати їх до музею, бо сподівається на цьому заробити.

Вдалося лише зробити фотографії знахідки, які наразі експонуються на Повстанському хуторі.

«Для нас знахідка цінна ще й тим, бо це є черговим прямим свідченням, що повстанський рух був поширеним на Радомишльщині», - додав Галицький.

Історико-культурний простір «Повстанський хутір» розташований поблизу села Ставки Радомишльського району.