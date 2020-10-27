На Житомирщині знайшли гільзу з листівками та газетою УПА

На Житомирщині знайшли гільзу з листівками та газетою УПА

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Укрінформ
У Радомишльському районі Житомирщини на колишньому хуторі знайшли снарядну гільзу, всередині якої виявили газету та листівки УПА. 

Про це кореспондентові Укрінформу розповів в.о. директора Радомишльського народного краєзнавчого музею, керівник історико-культурного простору «Повстанський хутір» Сергій Галицький.

«Знахідку виявили на території колишнього хутора Соболів, де після війни діяв потужний осередок ОУН. Це у лісі неподалік урочища «Криниченька». Житель Радомишля, так званий «чорний» археолог, знайшов гільзу італійського снаряду, закриту дерев’яною пробкою. Він її відкрив, а там були газета «Зов крови» за 1947 рік, листівка «Українська молодь!» і буклетик «За що бореться Українська повстанча армія (УПА)?», - зазначив Галицький.

На Житомирщині знайшли гільзу з листівками та газетою УПА / Фото: Сергій Галицький

За його словами, чоловік, який натрапив на артефакти, не хоче віддавати їх до музею, бо сподівається на цьому заробити.

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Вдалося лише зробити фотографії знахідки, які наразі експонуються на Повстанському хуторі.

«Для нас знахідка цінна ще й тим, бо це є черговим прямим свідченням, що повстанський рух був поширеним на Радомишльщині», - додав Галицький.

Історико-культурний простір «Повстанський хутір» розташований поблизу села Ставки Радомишльського району.

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