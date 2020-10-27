У Чернівцях до міськради проходить 7 партій - паралельний підрахунок партії «Слуга народу»

У Чернівцях за паралельним підрахунком партії "Слуга народу", до міської ради проходять сім політичних сил, а перемогу здобуває партія "Єдина альтернатива".

Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив кандидат у мери Чернівців від провладної партії Віталій Другановський, передає Укрінформ.

«Наразі вже підраховано 98,26% виборчих бюлетенів, тож ми знаємо попередні результати виборів. Так, за нашими даними, до Чернівецької міської ради проходять такі партії з відповідним відсотком підтримки: «Єдина Альтернатива» — 20,15%, «Команда Михайлішина» — 11,51%, «Європейська солідарність» — 10,27, «Пропозиція» — 9,74%, «Слуга Народу» — 9,00%, «Народний контроль» — 7,91%, «Рідне місто» — 5,27%», - йдеться у повідомленні.

Також кандидат зазначив, що явка по місту Чернівці склала лише 32,13% виборців.

"Зокрема через карантинні обмеження і пасивність молоді, яка не захотіла взяти участь у формуванні місцевої влади", - додав Другановський.

Як повідомляв Укрінформ, 25 жовтня в Україні проходили місцеві вибори.