«Бабине літо» триває: найближчими днями в Україні до +20°

В Україні у вівторок, 27 жовтня, збережеться суха погода, температура повітря вдень становитиме 12-17°; у південній частині – до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Без опадів. Вночі та вранці на Правобережжі подекуди туман. Вітер переважно південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 4-9°, в Карпатах місцями 0-5° тепла; вдень 12-17°; у південній частині вночі 9-14°, вдень 15-20°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 28 жовтня без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 6-8°, вдень 13-15°, на Київщині вночі 4-9°, вдень 12-17°.

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Синоптики 29-30 жовтня істотних опадів в Україні не прогнозують, лише 30 жовтня в західних, більшості північних та східних областей невеликий дощ (в Карпатському регіоні помірні, вночі місцями значні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом). Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 4-9°, на узбережжі морів до 12° (29 жовтня на Луганщині 0-5° тепла); вдень 10-15°, у південних та східних областях до 18°, у Криму до 20°.

У столичному регіоні також без істотних опадів, лише вдень 30 жовтня невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 10-15°.

Згідно з прогнозом на 31- 1 листопада, в Україні часом пройде дощ. Температура вночі 2-8° тепла, вдень 5-11°; у південній частині країни вночі 5-11°, вдень 10-16°.

У Карпатах дощ та мокрий сніг. Температура вночі та вдень 0-5° тепла.

На Київщині 31- 1 листопада часом дощ. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 5-10°.