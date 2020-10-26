Біля Запорізької ТВК утворилися черги, члени виборчкомів чекають в автобусах

Про це кореспонденту Укрінформу сказала одна з членів виборчої комісії, яка знаходиться на місці і чекає своєї черги.

Всього в Запоріжжі 313 ділянок. У Запорізьку міську територіальну виборчу комісію звозять документи з виборів до обласної та районної рад. Спочатку члени комісій привозять опломбовані бюлетені в мішках і здають їх на зберігання, а потім йдуть здавати пакет документів з протоколами.

Частина членів комісії перебуває у будівлі мерії (там розташована міська ТВК), частина - чекає своєї черги. Щоб люди не замерзли і могли трохи відпочити, до будівлі міськради направили кілька великих автобусів, в яких зараз і чекають черги члени комісій.

У громадянській мережі ОПОРА прогнозують, що документи будуть приймати і завтра.

Як повідомляв Укрінформ, члени комісій дуже втомилися, ситуація напружена, а в документах - багато помилок. Члени міської ТВК відправляють дільничні комісії на доопрацювання.