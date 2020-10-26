В «Українській стратегії Гройсмана» заявляють про перемогу на виборах 29 голів ОТГ Вінниччини

Про це своїй сторінці у Фейсбуці повідомляє «Українська стратегія Вінниччина», передає кореспондент Укрінформу.

«З усієї області надходить інформація про результати паралельного підрахунку голосів по виборах сільських, селищних та міських голів. Можемо вже говорити про перемогу кандидатів від «Української Стратегії Гройсмана» в таких ОТГ», - йдеться у повідомлені.

Згідно з повідомленням, висуванці партії перемагають на виборах голів 29 із 63 ОТГ області.

Зокрема, висуванець «Української стратегії Гройсмана» Сергій Моргунов лідирує на виборах міського голови у Вінниці. Згідно з екзитполом КВУ, він набирає 68,9% голосів.

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За результатами паралельного підрахунку голосів партії, висуванці «УСГ» окрім Вінниці очолять ще 10 міських ОТГ: у Барі – Володимир Саволюк, Бершаді – Віталій Драган, Гайсині – Анатолій Гук, Жмеринці – Анатолій Кушнір, Калинівці – Василь Поліщук, Козятині – Тетяна Єрмолаєва, Липовці – Микола Грушко, Гнівані - Володимир Кулешов, Тульчині – Валерій Весняний і в Ямполі - Сергій Гаджук.

Також «УСГ» матиме на Вінниччині «своїх» голів ОТГ у 18 сілських і селищних ОТГ.