В Україні триває триває «бабине літо» - де прогріє найбільше

В Україні у понеділок опади очікуються лише у Карпатському регіоні та Одеській області, температура вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Про це Укрінформу повідомили в Укріїнському гідрометцентрі.

"Без опадів, лише вночі у Карпатському регіоні, вдень на Одещині невеликий дощ, подекуди з грозою. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 6-11°, на сході країни 2-7° тепла; вдень 12-17°, у південній частині до 20°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області 26 жовтня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 8-10°, вдень близько 15°, на Київщині вночі 6-11°, вдень 12-17°.

Згідно з прогнозом, в Україні 27-28 жовтня мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 27 жовтня у південній частині місцями невеликий дощ. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с. 28 жовтня у західних, південних та більшості центральних областей місцями туман.

Температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°; на решті території вночі 4-9°, у східних областях 1-6° тепла, вдень 11-16°; в Карпатах вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

У столичному регіоні 27-28 жовтня опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-9°, вдень 11-16°.

Синоптики не прогнозують в Україні 29-30 жовтня істотних опадів, 30 жовтня у східних, південно-східних, вдень і в західних областях невеликий дощ. Температура вночі 3-9° тепла, на узбережжі морів до 13°; вдень 9-15°, у південній частині до 18°.

На Київщині 29-30 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.