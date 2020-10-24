На вибори в Україні прогнозують до +20° і без дощів

В Україні у неділю, 25 жовтня, істотних опадів не очікується, температура вдень становитиме 12-17°, у південних областях до 20° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«25 жовтня мінлива хмарність. Без істотних опадів, лише в Карпатському регіоні невеликий дощ. У південних областях вночі та вранці місцями туман. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с», - йдеться у повідомленні.

Температура вночі 7-12° тепла, у західних областях 4-9° тепла; вдень 12-17°, у південних областях до 20°, у Карпатах 7-9°.

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У Києві та Київській області завтра без істотних опадів. Температура вночі близько 10° тепла, вдень 12-14°.

У наступні два дні, 26-27 жовтня, синоптики прогнозують невеликі дощі в окремих регіонах України.

Зокрема, 26 жовтня в Карпатському регіоні, вдень місцями і у південних областях невеликий, на Одещині помірний дощ, на решті території без опадів. 27 жовтня у південній частині місцями невеликий дощ, на решті території без опадів.

Температура у південній частині вночі 8-13°, вдень 14-19°; на решті території вночі 4-9° (26 жовтня у північно-східних областях 1-6° тепла), вдень 11-16°. В Карпатах 26 жовтня вночі та вдень 4-9°, 27 жовтня вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°.

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У столичному регіоні 26-27 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 11-16°.

Впродовж 28-29 жовтня в Україні, за прогнозами синоптики, переважатиме суха погода. Температура вночі 3-9°, у східних областях 0-5° тепла, на узбережжі морів 7-13°; вдень 9-15°, у південній частині до 18°.

У Києві та області 28-29 жовтня збережеться хмарна погода без істотних опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.