В Одесі поліція шукає вибухівку на виборчій дільниці

Поліція Одеси, вибухотехніки та працівники ДСНС перевіряють отриману телефоном інформацію про начебто замінування виборчої дільниці, розміщеної у школі №121 на вулиці Льва Толстого.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє відділ комунікацій Одеського главку Нацполіції.

"Одеські правоохоронці перевіряють інформацію про загрозу вибуху на виборчій дільниці на вулиці Льва Толстого. Повідомлення про замінування надійшло до поліції сьогодні близько 13-ї год," - йдеться у повідомленні .

Зазначається, що на місце події скеровано слідчо-оперативну групу Портофранківського відділення поліції, вибухотехніків, кінологів та працівників служби з надзвичайних ситуацій.

Пізніше стало відомо, що приміщення та прилеглу територію виборчої дільниці (№511268 на вул. Льва Толстого - ред,) перевірили, вибухонебезпечних пристроїв не виявлено. Дільниця працює у звичайному режимі.

Сьогодні зранку спостерігачі та журналісти зафіксували біля входу до дільниці велику чергу виборців, які утворили студенти НУ «Одеська юридична академія», що прописані неподалік в одному з гуртожитків цього вишу.

На запитання одного із спостерігачів, чому хлопці й дівчата прийшли на голосування організованою групою, ніхто з молодих виборців на камеру не відповідав, а деякі відверталися, ховаючи обличчя.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в міськраді Одеси повідомили про порушення карантину в гуртожитках НУ "Одеська юракадемія", де студентам, за даними міського голови Одеси, заборонили виїжджати додому в межах карантинних заходів, пов'язаних з COVID-19.