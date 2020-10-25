На Вінниччині «замінували» виборчу дільницю

На Вінниччині надійшло повідомлення про замінування виборчої дільниці у селищі Тиврів.

Про це йдеться у повідомленні Громадянської мережі ОПОРА у Вінницькій області, яке має у своєму розпорядженні Укрінформ.

"За інформацією спостерігача ОПОРИ, в смт Тиврів Тиврівського району надійшло повідомлення про те, що дільницю замінували", - зазначається в дописі.

Інформація про замінування стосувалася виборчої дільниці №051046, що на вулиці Тиверська, 49. На дільницю прибула поліція.

Усіх, хто перебував на дільниці, попросили залишити приміщення.

На Вінниччині спостереження за перебігом виборчого процесу здійснюють 70 представників Громадянської мережі ОПОРА.

Як повідомляє відділ комунікації поліції Вінницької області, станом на 8.00 год усі 1634 виборчі дільниці розпочали свою роботу вчасно та без порушень.

На Вінниччині поліція станом на 10.00 перевіряла 29 повідомлень про порушення виборчого законодавства, які надійшли у день виборів.