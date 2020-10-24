Рідні загиблих унаслідок теракту в Харкові досі не отримали компенсації - адвокат

Рідні чотирьох харків'ян, які загинули 22 лютого 2015 року під час вибуху в колоні активістів біля Палацу спорту в Харкові, досі не отримали компенсацій.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив адвокат потерпілих Олег Головков.

"Ці виплати з боку держави мають проводитися автоматично, бо теракт стався, у тому числі з вини держави, органів охорони порядку. Закон про боротьбу з тероризмом має статтю про відповідальність держави", - зазначив адвокат.

За його словами, жодна з родин не отримала компенсацій від держави, хоча є рішення суду про виплату близько 2,5 млн грн сім'ї одного із загиблих (адвокат не назвав прізвища, пославшись на етичні норми).

"Щодо трьох підозрюваних, то наразі вони за межами України, за списком обміну з РФ. Тому рідні загиблих постраждали двічі: вони втратили близьких, а винуватці, засуджені до довічно ув'язнення, не отримали покарання", - наголосив Головков, додавши, що на прохання рідних загиблих він готує звернення до Президента Зеленського, "щоб ця справа не стала остаточно забутою".

Нещодавно суд за ініціативи рідних ухвалив оголошення трьох підозрюваних у розшук. "Справу призупинено. Розгляд відновлять після доставлення усіх трьох до суду", - підсумував адвокат.

Як повідомляв Укрінформ, 25 вересня Харківський апеляційний суд задовольнив клопотання прокурора про оголошення у розшук харків'ян Володимира Дворнікова, Віктора Тетюцького та Сергія Башликова, засуджених довічно за кривавий теракт біля Палацу спорту в Харкові, де 22 лютого 2015 року загинули чотири особи та постраждали ще дев'ять.

За даними СБУ, Дворнікова, Тетюцького і Башликова завербували російські спецслужби, вони проходили підготовку в Бєлгороді й за теракт мали отримати 10 тис. дол.

28 грудня 2019 року Фрунзенський райсуд Харкова визнав обвинувачених винними у теракті та призначив покарання у вигляді довічного ув'язнення, змінивши запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов'язання. Наступного дня їх передали на непідконтрольні території під час взаємного звільнення утримуваних осіб.