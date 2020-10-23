У Кернеса розповіли про стан його здоров’я

Життєдіяльності та працездатності Харківського міського голови Геннадія Кернеса, який наразі лікується у берлінській клініці "Шаріте", нічого не загрожує.

Так сказав, передає Укрінформ, у вечірньому ефірі каналу 1+1 за допомогою прямого включення з Харкова перший заступник міського голови Харкова Ігор Терехов.

"На думку лікарів клініки "Шаріте", де зараз перебуває Геннадій Адольфович Кернес, процес триває нормально (показує листа з клініки - ред.). Ані життєдіяльності Геннадія Адольфовича Кернеса, ані його працездатності нічого не загрожує. Дуже скоро очікуємо на Геннадія Адольфовича в Харкові", - зазначив Терехов.

За його словами, все інше - політичні інсинуації.

Відповідаючи на запитання, чи зможе Кернес у разі перемоги на місцевих виборах 25 жовтня скласти присягу у встановлений законом термін, Терехов відповів: "У встановлений законом термін Геннадій Адольфович складе присягу, Геннадій Адольфович приїде до Харкова, ми дуже скоро чекаємо на Геннадія Адольфовича в Харкові, тому з цим проблем ми ніяких абсолютно не бачимо".

На уточнення, чи не планується "виїзна сесія в Німеччині", Терехов сказав: "Ні я, ні закон України не планує таких сесій".

Як повідомляв Укрінформ, 13 жовтня у Харківській міськраді спростували фейки про несправжність підпису Геннадія Кернеса, який наразі лікується у берлінсьій клініці "Шаріте", у документах до ЦВК та додали, що підпис справжний, оскільки Кернес всі необхідні документи підготував ще наприкінці серпня.

15 вересня міськрада офіційно підтвердила, що у Кернеса коронавірус та двостороннє запалення легенів. Він був госпиталізований до 17-ї міської дікарні у важкому, але стабільному стані.

17 вересня вночі Кернеса медичним літаком перевезено з Харкова на лікування до Німеччини, у клініку "Шаріте".

23 вересня конференція партії "Блок Кернеса - Успішний Харків" висунула Геннадія Кернеса кандидатом на вибори Харківського міського голови.

25 жовтня в Україні відбудуться місцеві вибори.