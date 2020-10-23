На Рівненщині троє людей загинули під час пожежі у приватному будинку
Укрінформ
У селі Переброди Рівненської області під час пожежі у приватному будинку загинули три людини.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.
"23 жовтня о 00:12 у с. Переброди Дубровицького району в приватному житловому будинку виникла пожежа, внаслідок якої загинули 3 особи", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що о 3:55 пожежу було ліквідовано. Вогнем знищено покрівлю, перекриття та речі домашнього вжитку на площі 48 м².
До гасіння залучалося 10 осіб та 3 одиниці техніки, з них від ДСНС 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки.
Причина пожежі встановлюється.