Під Києвом - пожежа на підприємстві з переробки хімікатів, є постраждалі

Під Києвом - пожежа на підприємстві з переробки хімікатів, є постраждалі

Фото, відео
Укрінформ
У м. Обухів Київської області триває ліквідація пожежі на території підприємства з утилізації хімічних речовин та медичних препаратів, постраждали 4 працівники підприємства.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова. До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів», - йдеться у повідомленні.

Пожежа на утилізаційному підприємстві в Обухові / Фото: ДСНС України

Загорання виникло в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованому до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Оголошено другий ранг пожежі, на місці працюють 9 одиниць техніки, 42 чоловіка особового складу

Зазначається, що внаслідок пожежі отримали опіки 4 працівники підприємства.

Читайте також: Пожежі на Луганщині: ДБР розслідує службову недбалість керівництва ДСНС

Пожежу локалізовано о 14:36, триває її ліквідація.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-