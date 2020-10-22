Під Києвом - пожежа на підприємстві з переробки хімікатів, є постраждалі

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Київській області.

«22 жовтня о 13:45 до оперативно-диспетчерської служби Обухівського району надійшло повідомлення про пожежу в м. Обухів на вул. Промислова. До місця виклику було направлено черговий караул 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Обухів та рятувальників Кагарлицького, Білоцерківського, Васильківського та Києво-Святошинського районів», - йдеться у повідомленні.

Пожежа на утилізаційному підприємстві в Обухові / Фото: ДСНС України

Загорання виникло в ангарі на площі 150 кв. м, прибудованому до металевого складського приміщення, площа якого становить 600 кв. м.

Оголошено другий ранг пожежі, на місці працюють 9 одиниць техніки, 42 чоловіка особового складу

Зазначається, що внаслідок пожежі отримали опіки 4 працівники підприємства.

Пожежу локалізовано о 14:36, триває її ліквідація.