Україні прогнозують потепління до +22° і невеликі дощі

В Україні у п’ятницю, 23 жовтня, збережеться мінлива хмарність без опадів, температура вдень прогріється до 19°, у південній частині - до 22° тепла.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

«23 жовтня мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 14-19°, у південній частині до 22°; в Карпатах вночі близько 0°, вдень 6-11° тепла», - йдеться в повідомленні.

У Києві та Київській області завтра суха погода. Температура вночі у столиці 8-10°, вдень 16-18°; по області вночі 5-10°, вдень 14-19°.

У вихідні дні, 24-25 жовтня, в Україні місцями очікуються невеликі дощі.

Зокрема, за прогнозами синоптиків, 24 жовтня вночі без опадів, вдень у північних та західних областях, 25 жовтня вночі в Україні, крім заходу та півдня, вдень у східних областях місцями невеликий дощ.

Температура вночі 6-11°; вдень 24 жовтня 12-17°, у південній частині 17-22°, 25 жовтня у північних та західних областях 9-14°, на решті території 14-19°.

У столичному регіоні вдень 24 жовтня та вночі 25 жовтня місцями невеликий дощ, в решту часу без опадів. Температура вночі 6-11°; вдень 24 жовтня 12-17°, 25 жовтня 9-14°.

Впродовж 26-27 жовтня синоптики обіцяють в Україні без істотних опадів. Температура вночі 3-9°, у східних областях місцями 0-2° тепла, на крайньому півдні країни 10-14°; вдень 9-15°, у південній частині та на Закарпатті до 19°.

У Києві 26-27 жовтня дощі малоймовірні, температура вночі 3-8° тепла, вдень 9-14°.