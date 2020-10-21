Тортури в Кагарлицькій поліції: ДБР може завершити розслідування вже у жовтні

Розслідування щодо катувань у Кагарлицькому відділенні поліції може бути завершене вже у жовтні.

Про це сказав на телеканалі "Україна 24" перший заступник директора Державного бюро розслідувань Олександр Бабіков, передає Укрінформ.

"Чотирьом особам пред’явлено повідомлення про підозру, проведені всі експертизи, слідчі планують завершити розслідування вже в жовтні цього року. Досі розслідували, тому що виявлялися нові епізоди. Більше того, виявлялися нові речові докази – і протигаз, і спеціальні знаряддя, які проходили генетичні експертизи, встановлювали приналежність", – поінформував Бабіков.

За його словами, після того, як справа про згвалтування жінки у відділі поліції Кагарлика набула розголосу, у справі з'явилися й інші потерпілі.

"Коли відбувся розголос, почали до ДБР звертатися люди, які зазнали тортур. Від того кримінальне провадження почало розширюватись… Коли побачили, що це не один і не два випадки, вже необхідно було слідчим дати оцінку діяльності керівника підрозділу. Це також потребувало додаткового збору доказів", - зауважив Бабіков.

Як повідомляв Укрінформ, наприкінці травня 2020 р. затримано двох службовців поліції Кагарлика, що на Київщині, за підозрою у зґвалтуванні, тортурах і побитті 26-річної жінки, яку викликали до поліції як свідка.

26 травня суд арештував двох поліцейських, підозрюваних у зґвалтуванні.

2 липня було висунуто підозру ще двом правоохоронцям.

Після початку досудового розслідування почали надходити повідомлення про факти тортур, які відбувалися в Кагарлицькому відділі поліції.

Весь особовий склад цього відділу було виведено за штат для подальшої атестації кожного працівника.

За результатами першого етапу службового розслідування у Кагарлицькому відділі поліції звільнено 10 службовців.