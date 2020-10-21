У Харкові Toyota лоб у лоб зіткнулась із ЗАЗ, є загиблі

У Харкові внаслідок лобового зіткнення автомобілів ЗАЗ і Toyota загинуло двоє людей, зокрема 15-річна дівчинка.

Про це, як передає Укрінформ, повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Зазначається, що аварія сталася 21 жовтня близько 06:40.

"Попередньо встановлено, що іномарка рухалася з боку міста Дергачі в напрямку вулиці Салтівське Шосе. Авто виїхало на зустрічну смугу руху, де зіткнулося з автомобілем ЗАЗ. В результаті автопригоди на місці ДТП загинули 41-річний водій та 15-річна пасажирка легковика ЗАЗ", - йдеться у повідомленні.

Двоє чоловіків у іномарці, 21 та 19 років, не постраждали та відмовилися від госпіталізації. За попередніми даними, водій і пасажир автомобіля Toyota перебували у стані алкогольного сп’яніння. Наразі вони проходять медичне освідування.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає тюремне ув’язнення на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

Всі обставини аварії, свідки та очевидці пригоди встановлюються.