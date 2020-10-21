Антимайданівця «Топаза» затримали у харківському метро

У Харкові поліція виявила місце знаходження чоловіка, який за тяжкі злочини знаходиться у розшуку.

Про це повідомляє відділ комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Розшукуваного 34-річного чоловіка виявили напередодні близько 19:30 на одній із станцій метро у Харкові. Під час перевірки за інформаційною базою Національної поліції встановлено, що він розшукується Селидівським відділенням поліції Донецької області з 17 жовтня 2020 року за скоєння низки злочинів, передбачених ч. 4 ст. 187 (розбій), ч.3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом), ч.3 ст. 262 (викрадення, привласнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем), ч. 1 ст. 146 (незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України.

Санкціями статей передбачено максимальне покарання у виді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна.

Ініціатору розшуку сповіщено про встановлення місця знаходження даної особи.

При цьому, поліція не вказує його прізвище.

Водночас, як стало відомо, поліція виявила одіозного антимайданівця Ігната Кромського на прізвисько "Топаз".

Так, у коментарі Укрінформу адвокат Кромського Ігор Нагорний заявив, що напередодні увечері Ігнат Кромськой був "поза законом" затриманий на станції метро "Академіка Барабашова" у Харкові. Він затребував адвоката.

"Вже на місці події я уточнив, що поліцейські знайшли по базі МВС, що Ігнат Кромськой знаходиться у розшуку, хоча там ніяких відомостей про його затримання та обрання запобіжного заходу немає. Більше того, статті, що вказані у базі МВС щодо Кромського, як він стверджує, до нього не мають ніякого відношення", - розповів Нагорний.

Після перевірки Кромського відпустили.

У січні 2018 року Київський райсуд Харкова призначив Кромському ("Топазу") покарання - 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна за скоєння низки злочинів навесні 2014 року. Апеляційний суд залишив чинним вирок суду першої інстанції.

28 вересня 2018 року Жовтневий райсуд Харкова звільнив його з-під варти за "законом Савченко".

У березні 2014 року Кромськой був затриманий у рамках кримінального провадження за фактом штурму будівлі Харківської ОДА. Суд призначив йому домашній арешт, але він зрізав браслет та втік. У квітні співробітники СБУ затримали його у Донецьку, а у вересня суд обрав йому особисте зобов'язання як міру запобіжного заходу. В листопаді "Топаз" не з'явився за викликом до суду. У грудні він знову був затриманий під час спроби втечі до РФ та заарештований.

Ігнат Кромськой у лютому 2014 року був охоронцем антимайдану в Маріїнському парку в Києві. У мережі розміщено його звернення до Путіна з проханням ввести війська в Україну "для захисту громадян".