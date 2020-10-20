ДБР затримало нацгвардійця за підозрою у вбивстві

Слідчі Полтавського територіального управління ДБР затримали нацгвардійця, підозрюваного у вбивстві 31-річного жителя Охтирки на Сумщині.

Про це пресслужба Державного бюро розслідувань повідомила у Фейсбук, передає Укрінформ.

За попередньою інформацією, кілька днів тому в м. Охтирка Сумської області зник 31-річний місцевий житель. Наступного дня із відповідною заявою до поліції звернувся родич зниклого. Було встановлено, що до зникнення може бути причетний військовослужбовець. Того ж дня нацгвардієць був затриманий на автомобілі зниклого чоловіка. Він розповів, де знаходиться тіло вбитого, і воно було виявлено у лісосмузі на глибині близько 1 метра.

Як зазначили в ДБР, під час обшуку за місцем проживання у військового вилучили 2100 доларів США, які належали вбитому.

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Затриманому повідомлено про підозру та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Йому загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.