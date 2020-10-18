Україні в понеділок обіцяють до +17° і без дощів

В Україні у понеділок, 19 жовтня, вдень від 0 до 17° тепла, переважно без опадів.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"19 жовтня хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер переважно західний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-7° тепла, на півдні до 10°; вдень 7-12°, у південних та східних областях 12-17°; в Карпатах вночі 0-3° морозу, вдень 0-3° тепла", - зазначається у повідомленні.

У Києві 19 жовтня без істотних опадів. Вітер західний, 7-12 м/с. Температура вночі 4-6° тепла, вдень близько 10°. На Київщині також без істотних опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 7-12°.

20-21 жовтня в Україні без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, на узбережжі морів 3-8° тепла, вдень 8-13°, 21 жовтня на півдні та південному заході 12-17°; в Карпатах вночі від 3° морозу до 2° тепла, вдень 3-8° тепла.

У Києві та столичній області 20-21 жовтня без опадів. Температура вночі від 1° морозу до 4° тепла, вдень 8-13° тепла.

22-23 жовтня в Україні сухо. Температура вночі 3-9° тепла, на півдні країни 7-13°; вдень 12-18°, 23 жовтня на півдні до 21°.

У Києві та столичному регіоні також без опадів. Температура вночі 3-8° тепла, вдень 12-17°.