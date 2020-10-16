Поліція затримала підозрюваного у виготовленні та розповсюдженні дитячої порнографії

Українські правоохоронці спільно з колегами з Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Естонії викрили 27-річного жителя Дніпропетровщини, який виготовляв та розповсюджував дитяче порнографічне відео.

Як передає Укрінформ, про це повідомили у Нацполіції.

«Під час слідчо-оперативних заходів поліцейські встановили наявність у фігуранта більше тисячі відеоматеріалів дитячої порнографії. Порноконтент зловмисник продавав «покупцям» з України, Європи та Сполучених Штатів Америки за 60 доларів США», - поінформував начальник Департаменту захисту інтересів суспільства і держави Нацполіції Євгеній Макаров.

Київські правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцем проживання фігуранта. У результаті поліцейські вилучили мобільні телефони, ноутбуки, документацію, додаткові носії інформації та банківську картку, на яку «клієнти» перераховували гроші. Усю техніку направлено на експертизу.

Чоловіка затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі оголосили йому підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 301 (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.

Слідчі дії тривають.

Фото: Національна поліція