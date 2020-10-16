Спелеолог Савчин став почесним громадянином Борщівського району Тернопільщини

Спелеолог Савчин став почесним громадянином Борщівського району Тернопільщини

Укрінформ
Видатний український спелеолог Мирон Савчин отримав звання почесного громадянина Борщівського району Тернопільської області.

Як передає Укрінформ, про це повідомив заступник голови Борщівської районної ради Андрій Русенко у Фейсбуці.

"15 жовтня Мирону Петровичу Савчину, котрому нещодавно виповнилося 83 роки і зараз він проживає у місті Львів, заслужено було присвоєно звання "Почесного громадянина Борщівського району". Вітаємо Спелеолога з великої букви з почесним званням", - написав Русенко.

Русенко додав, що першу підземну експедицію уродженець Львова Мирон Савчин здійснив у Страдчанську печеру на Львівщині разом із побратимом Георгієм Бачинським ще в 1949 році.

"Перед цим вони залишили записку "Сьогодні, 14 квітня 1949 року ми йдемо в Страдчівську печеру. Якщо хтось знайде цю записку, це означає, що ми не повернулися». А далі були і "Кришталева", і "Озерна", і "Млинки", і багато інших невеликих печер Поділля", - додав Русенко.

Також він зауважив, що Савчин мріяв здійснити власне відкриття - вперше потрапити у печеру, де ще не ступала нога людини.

"На шляху до своєї мрії йому часто доводилося зазнавати гіркоту невдач і розчарувань. Але це не зруйнувало його мрії. І ось - після багатьох років наполегливої праці та невтомних пошуків сталося відкриття, яке назавжди перевернуло наукові уявлення про світові печери-гіганти. Відбулася ця подія 8 травня 1966 року на околиці подільського села Королівка Борщівського району", - додав він.

За словами Русенка, до того часу навіть теоретично вчені не допускали можливості таких великих карстових лабіринтів у гіпсових породах.

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"Навіть сам першовідкривач, який був налаштований вельми "оптимістично" щодо перспектив нової печери, гарантував, що вона матиме у довжину не менш як три кілометри. За більш ніж півстоліття постійних досліджень його послідовниками лише топографічно закартована частина печери уже налічує понад 260 кілометрів. На сьогодні - це найбільша гіпсова печера у світі, постійний об'єкт уваги спелеологів і науковців усього світу", - сказав він.

Також Русенко зазначив, що Савчин у 1955 році був чемпіоном України серед юнаків та молоді, у 1963 чемпіоном України у важкій вазі.

"Професор боксу львівського інституту фізкультури. За його методиками тренувалися наші всесвітньо відомі чемпіони з боксу брати Клички. Спортсмен - інтелігент, людина надзвичайно великої сили волі, але водночас скромна і з відкритим серцем", - додав Русенко.

Фото:  Андрій Русенко, Фейсбук

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