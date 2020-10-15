На Закарпатті в День захисника влаштували змагання між чиновниками та військовими

На Закарпатті до Дня захисника України провели змагання на смузі перешкод між військовими 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та працівниками Закарпатської ОДА.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сторінці у Закарпатської ОДА у Фейсбуці.

“Негода не завадила проведенню змагань, присвячених Дню захисника України! В Ужгороді на смузі перешкод змагалися військові 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади та працівники Закарпатської ОДА.” - йдеться в повідомленні.

У кожній команді було по 5 учасників. Повідомляється, що команду чиновників очолив голова Закарпатської ОДА Олексій Петров.

Учасники рамках мали пройти десантну переправу, спуск по канату, навісну переправу, рухому колоду, підйом крутими слизькими глиняними схилами, а також спуск по фасаду, болото і стометрівку із прискоренням.

Ускладнили змагання погодні умови — на Закарпатті сьогодні сильний дощ та вітер. Також на змаганнях використовували димові шашки.

Втім, усі учасники прийшли до фінішу, здолавши перешкоди. У результаті перемогла команда військових.

Змагання між військовими та чиновниками до Дня захисника на Закарпатті / Фото пресслужби ОДА

В Україні сьогодні, 14 жовтня, відзначається День захисника. Свято встановлено указом Президента від 14 жовтня 2014 року «з метою вшанування мужності та героїзму захисників незалежності і територіальної цілісності України». При цьому було скасовано святкування Дня захисника вітчизни 23 лютого.