В Україну йде похолодання, подекуди - дощі з мокрим снігом

В Україні у середу, 14 жовтня, прогнозуються в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях помірні дощі, місцями грози; в Карпатах і Закарпатті значні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"Уночі в західних, Житомирській, Вінницькій, Одеській областях помірні дощі, місцями грози; в Карпатах і Закарпатті значні дощі, на високогір'ї з мокрим снігом; вдень в Карпатському регіоні помірні дощі; на решті території без опадів. Уночі та вранці на Лівобережжі місцями туман. Вітер переважно південно-східний, 7-12 м/с, в західних областях подекуди пориви 15-20 м/с. Температура у західних областях вночі 5-10°, вдень 10-15°, в горах протягом доби 0-5° тепла ; на решті території вночі 9-14°, на узбережжі морів до 17°; вдень 17-22°, у східній частині до 25°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області завтра опади не прогнозуються. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень 17-19°, на Київщині вночі 9-14°, вдень 17-21°.

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Згідно з прогнозом, 15 жовтня вночі у східних областях та на Закарпатті, 16 жовтня у західних, північних, вдень і у центральних та східних областях невеликі (на Закарпатті помірні) дощі, на решті території України без опадів. Температура у західних та північних областях вночі 4-9° тепла, вдень 12-17° (16 жовтня на заході 10-15°); на решті території вночі 7-12° (16 жовтня на сході 5-10°), вдень 17-22°.В Карпатах 15 жовтня невеликі опади; температура вночі та вдень 0-5° тепла, 16 жовтня помірні дощі; температура вночі 2-7° тепла, вдень 6-11°.

Вітер в Україні південно-західний та південний, 5-10 м/с.

У столичному регіоні 15 жовтня без опадів, 16 жовтня невеликі дощі. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 12-17°.

Синоптики прогнозують 17 жовтня дощі, в Карпатах мокрий сніг. Температура у західних областях вночі та вдень 4-9° (в Карпатах 0-5° тепла); у північних областях вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°; на решті території вночі 7-12°, вдень 13-19°, на південному сході до 22°.18 жовтня на Закарпатті невеликий дощ, в Карпатах невеликий мокрий сніг, у східних та південно-східних областях вночі невеликий дощ; на решті території без опадів. Температура вночі у західних та північних областях 0-6° тепла, вдень 2-8° тепла; у центральних областях вночі 4-9° тепла, вдень 6-12°; у південній частині та східних областях вночі 6-12°, вдень 11-17°.

На Київщині прогнозується 17 жовтня дощ; температура вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°. 18 жовтня без опадів; температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°.