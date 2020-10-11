Україні прогнозують ще кілька теплих днів

У понеділок невеликі дощі ймовірні лише у західних областях, температура вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Про це Укрінформу повідомили в Українському гідрометцентрі.

"У західних областях місцями невеликий дощ, вночі та вранці туман, на решті території без опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 8-13°, у південній частині 11-16°, вдень 18-23°, у західних областях 15-17°; в Карпатах вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.

У Києві та області у понеділок опади також не прогнозуються. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. У столиці температура вночі 11-13°, вдень близько 20°, на Київщині вночі 8-13°, вдень 18-23°.

Згідно з прогнозом синоптиків, 13 жовтня вдень на Одещині та Вінничині невеликий, в західних областях помірний (на Закарпатті, в Карпатах та Прикарпатті значний) дощ; на решті території впродовж доби без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с, вдень у західній частині місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 7-12°, на півдні країни до 15°; вдень 19-24°, у західних та північних областях 16-21°.

14 жовтня вночі на Закарпатті та в Карпатах помірні дощі (в Карпатах з мокрим снігом), в більшості західних та Одеській областях значні, у Миколаївській, Вінницькій, Черкаській, Житомирській, Київській та Чернігівській областях невеликі дощі; на решті території, а вдень в Україні без опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура в західних областях вночі 4-9° тепла, вдень 8-13° (в Карпатах впродовж доби 0-5° тепла); на решті території вночі 7-12°, на півдні країни до 15°, вдень 16-21°, на сході до 24°, у північних областях 14-19°.

На Київщині 13-14 жовтня мінлива хмарність, без опадів, лише вночі 14 жовтня невеликий дощ. Вітер південно-східний з переходом 14 жовтня на південно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-12°; вдень 13 жовтня 16-21°, 14 жовтня 14-19°.

Синоптики прогнозують 15 жовтня у західних та Житомирській областях місцями невеликий дощ (в Карпатах з мокрим снігом), на решті території без опадів. 16 жовтня вночі у західних, північних та Вінницькій областях, вдень в Україні, крім південно-східної частини, часом дощ (в Карпатах з мокрим снігом). Температура у південній та східній частинах країни вночі 8-14°, вдень 17-23°; на решті території вночі 4-10° тепла, вдень 13-19°, 15 жовтня у північно-західних, 16 жовтня у західних, північних та Вінницькій областях 8-14°.

У столичному регіоні 15 жовтня без опадів, 16 жовтня часом дощ. Температура вночі 4-9° тепла; вдень 15 жовтня 13-18°, 16 жовтня 9-14°.