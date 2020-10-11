У Яремче авто зірвалося в урвище: є загиблі та постраждалі

У Яремче, що на Прикарпатті, автомобіль зірвався в урвище, внаслідок чого двоє людей загинули і троє постраждали.

Про це повідомляє поліція Івано-Франківської області, передає Укрінформ.

Як розповіли правоохоронці, аварія сталася на трасі Н-09 Мукачево-Івано-Франківськ-Львів о 21:05 у суботу. За попередніми даними, водій автомобіля Volkswagen Touareg не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги і з'їхав в урвище.

На місці загинули двоє з чотирьох пасажирів, 31-річний мешканець Яремчого і 24-річний житель Чернівецької області. Ще троє буковинців доправили у медзаклади: 27-річного водія з закритою черепно-мозковою травмою і переломом лопатки разом із 25-річним пасажиром, у якого струс головного мозку і політравма, - до Яремчанської лікарні, а 24-річного пасажира з переломом кісток черепа та іншими травмами - в обласну лікарню в Івано-Франківську.

У водія відібрано кров на аналіз щодо вмісту алкоголю.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель кількох осіб) ККУ. Досудове розслідування триває.