Уряд «декомунізував» низку територій і об'єктів природно-заповідного фонду

Кабінет Міністрів ухвалив перейменував деякі території та об’єкти природно-заповідного фонду.

Про це поінформував у Фейсбуці представник уряду у Верховній Раді Василь Мокан, повідомляє Укрінформ.

"Йдеться про перейменування 6 територій та об'єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення у Вінницькій, Запорізькій та Черкаській областях у зв'язку із необхідністю виконання законів України "Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки та "Про географічні назви", - написав Мокан.

Зокрема, буде перейменовано парки-пам'ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення: "Парк ім.50-річчя Жовтня" на "Парк ім.Н.Я. Гольденберга"; "Парк ім.Леніна" на "Парк ім.І.Гегельського; "Центральний парк культури і відпочинку ім. Горького" на "Центральний парк ім. М.Леонтовича"; "Парк ім.Горького" на "Парк Новоолександрівський"; "Парк ім. 50-річчя Радянської влади" на "Парк Сосновий бір".

Крім того, лісовий заказник загальнодержавного значення "Марксова дубина" стане називатися "Брацлавська дубина".

Як повідомлялося, Верховна Рада у квітні 2015 року ухвалила урядовий законопроєкт про засудження комуністичного й нацистського тоталітарних режимів, заборонила їхню пропаганду й символіку.